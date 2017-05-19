Редактор RTL: "Молло 23 мая получит российское гражданство"

Редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье отметил, что полузащитник "Зенита" Йоан Молло может получить российское гражданство. По его данным, это случится 23 мая.

– Надежный источник: Молло получит двойное французско-российское гражданство 23 мая, – написал в своем Твиттере Олливье. – Его вызовут в сборную России?

По ходу нынешнего сезона Молло перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". В петербургской команде он провел шесть матчей, забив один мяч. Отметим, что в Россию Молло перебрался в 2015 году, когда "Крылья Советов" его арендовали у "Сент-Этьена". В прошлом году самарский клуб выкупил права на француза.

Геннадий Орлов: "Зачем Луческу приглашал Молло?"