Редактор RTL: "Молло 23 мая получит российское гражданство". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Редактор RTL: "Молло 23 мая получит российское гражданство"

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Редактор спортивного отдела RTL Кристиан Олливье отметил, что полузащитник "Зенита" Йоан Молло может получить российское гражданство. По его данным, это случится 23 мая.

– Надежный источник: Молло получит двойное французско-российское гражданство 23 мая, – написал в своем Твиттере Олливье. – Его вызовут в сборную России?

По ходу нынешнего сезона Молло перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов". В петербургской команде он провел шесть матчей, забив один мяч. Отметим, что в Россию Молло перебрался в 2015 году, когда "Крылья Советов" его арендовали у "Сент-Этьена". В прошлом году самарский клуб выкупил права на француза.

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