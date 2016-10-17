Инспектор матча "Спартак" - "Ростов" отравился

Как стало известно "СЭ", субботнюю игру 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" вместо Алексея Спирина инспектировал Сергей Анохин. Именно он и оценивал работу Владислава Безбородова. Спирин был вынужден отказаться от назначения из-за отравления. А на матче молодежных команд работал Дмитрий Попов. (Александр БОБРОВ)

Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова" //

Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" – "Ростов" должна быть хорошей" //

Олег Романцев: "Не думаю, что нужно было удалять Кудряшова" //

"Спартак" – "Ростов": люди в черном-2