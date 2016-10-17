13:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Инспектор матча "Спартак" - "Ростов" отравился

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Как стало известно "СЭ", субботнюю игру 10-го тура чемпионата России "Спартак""Ростов" вместо Алексея Спирина инспектировал Сергей Анохин. Именно он и оценивал работу Владислава Безбородова. Спирин был вынужден отказаться от назначения из-за отравления. А на матче молодежных команд работал Дмитрий Попов. (Александр БОБРОВ)

Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова" //
Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" – "Ростов" должна быть хорошей" //
Олег Романцев: "Не думаю, что нужно было удалять Кудряшова" //
"Спартак" – "Ростов": люди в черном-2

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КОММЕНТАРИИ (16)
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П_о_в_а_р

Заметают следы.)))

14:39

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

14:37

Kupservas

Один заболел, другой отравился, третий дар речи потерял. Эпидемия в судейском корпусе. Нужны прививки...

14:23

ak-09

Отравили бромантаном. Это абсолютно точно.

14:22

fomich111

Я уже который день читаю бредовые коменты. "Разбирающиеся в футболе", вы и вправду думаете, что Кудряшов не наиграл в этом моменте на красную???? За что же тогда удалять???? Только за фол последней надежды? Уберите эти домыслы, хотел- не хотел, видел- не видел, смотрите на факт, игрок прямой ногой врезает сопернику в туловище. За это желтую должны были показать??

14:10

Sasha738

позорище!!! Судить матчи спартака НУЖНО в одну сторону - иначе неуд всем...

14:10

Jean4

Отравили. Это заговор!

13:55

and0508

Смешно просто .....

13:49

MAYERICK

Спирин и на поле трусоват был.....что сделаешь - хроническая диарея......

13:42

Гаттузо зол!

хлыщ Спирин ловко от этого матча отвертелся. Весь в бутэнку, как жаренным запахло сразу приболел. Мда. Какое гнилье в ДСИ засело. Старперы вшивые, трусливые. Всех гнать. От них толку не будет. Они все уже сто раз повязаны. Вот тетя Валя Иванов и сбежал, а что он мог сделать, ведь все уже расписано кто, кому, сколько и за что. Грустно.

13:41

Вопреки

Понятно... решил не участвовать в этом позоре по заказу. Нашли сговорчивого, поставившего нужную оценку. Вот болото. А-У, господин Мутко ? Результат сделали, как желали... так зачем еще наказывать за заказ Кудряшова ? Если по-совести, найдите смелость и отмените красную...А то как-то не солидно - Слуцкого уже полгода рассматриваете, подделавшего подписи деятеля РФС вообще дело замылили... Но "Ростов" нужно наказывать... из-за упрямства и не сговорчивости Бердыева, убирая конкурентов адм. ресурсных Спартака, ЦСКА и Зенита ?

13:40

СашаРичагин

Его отравил Федун.

13:30

Дузер

Или свинина то протухшая была или стаканыч своей чекушкой угостил с паленой водчонкой)

13:30

ЮКИ

или водку ключница делала?

13:28

syldys

вот веселуха-то

13:28

ЮКИ

коньячок палёный подсунули?

13:27

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