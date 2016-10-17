Инспектор матча "Спартак" - "Ростов" отравился

Как стало известно "СЭ", субботнюю игру 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" вместо Алексея Спирина инспектировал Сергей Анохин. Именно он и оценивал работу Владислава Безбородова. Спирин был вынужден отказаться от назначения из-за отравления. А на матче молодежных команд работал Дмитрий Попов. (Александр БОБРОВ)
Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова" //
Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" – "Ростов" должна быть хорошей" //
Олег Романцев: "Не думаю, что нужно было удалять Кудряшова" //
"Спартак" – "Ростов": люди в черном-2
П_о_в_а_р
Заметают следы.)))
14:39
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
14:37
Kupservas
Один заболел, другой отравился, третий дар речи потерял. Эпидемия в судейском корпусе. Нужны прививки...
14:23
ak-09
Отравили бромантаном. Это абсолютно точно.
14:22
fomich111
Я уже который день читаю бредовые коменты. "Разбирающиеся в футболе", вы и вправду думаете, что Кудряшов не наиграл в этом моменте на красную???? За что же тогда удалять???? Только за фол последней надежды? Уберите эти домыслы, хотел- не хотел, видел- не видел, смотрите на факт, игрок прямой ногой врезает сопернику в туловище. За это желтую должны были показать??
14:10
Sasha738
позорище!!! Судить матчи спартака НУЖНО в одну сторону - иначе неуд всем...
14:10
Jean4
Отравили. Это заговор!
13:55
and0508
Смешно просто .....
13:49
MAYERICK
Спирин и на поле трусоват был.....что сделаешь - хроническая диарея......
13:42
Гаттузо зол!
хлыщ Спирин ловко от этого матча отвертелся. Весь в бутэнку, как жаренным запахло сразу приболел. Мда. Какое гнилье в ДСИ засело. Старперы вшивые, трусливые. Всех гнать. От них толку не будет. Они все уже сто раз повязаны. Вот тетя Валя Иванов и сбежал, а что он мог сделать, ведь все уже расписано кто, кому, сколько и за что. Грустно.
13:41
Вопреки
Понятно... решил не участвовать в этом позоре по заказу. Нашли сговорчивого, поставившего нужную оценку. Вот болото. А-У, господин Мутко ? Результат сделали, как желали... так зачем еще наказывать за заказ Кудряшова ? Если по-совести, найдите смелость и отмените красную...А то как-то не солидно - Слуцкого уже полгода рассматриваете, подделавшего подписи деятеля РФС вообще дело замылили... Но "Ростов" нужно наказывать... из-за упрямства и не сговорчивости Бердыева, убирая конкурентов адм. ресурсных Спартака, ЦСКА и Зенита ?
13:40
СашаРичагин
Его отравил Федун.
13:30
Дузер
Или свинина то протухшая была или стаканыч своей чекушкой угостил с паленой водчонкой)
13:30
ЮКИ
или водку ключница делала?
13:28
syldys
вот веселуха-то
13:28
ЮКИ
коньячок палёный подсунули?
13:27