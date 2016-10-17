Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" - "Ростов" должна быть хорошей"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина считает, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), должен получить хорошую оценку за свою работу. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Федор Кудряшов, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.
– Решение судьи по Кудряшову было верным, на сегодняшний день – это красная карточка, – цитирует "Р-Спорт" Сухину. – Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей.
hattabych
зенит-супер-чемпион суккина - подстилка розовых хряков==========как же... подстилка, в программе "Свисток" на Газпром ТВ, так Зенит вместе с Ивановым отмазывал, так отмазывал...
12:43
hattabych
Дузер Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй=============Только не надо ля-ля, в Питере в ворота Спартака два пенальти назначили и никто с этим не спорил, включая футболистов. К судейству были другие претензии, но никак не по пенальти. И суди Иванов не предвзято в течении всего матча, претензий к нему не было бы.
12:41
зенит-супер-чемпион
суккина - подстилка розовых хряков.
12:38
Astat
Как же по другому..В одной лодке плывут...
12:31
nick10011977
Дузер Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй.А так удалили двух игроков Ростова и что?Где возгласы о несправедливости,а хрюшки? 11:58 ---------------------------------- Там же где ваши возгласы когда в Питере свисток свистел в одну сторону.
12:31
Дузер
Вот она свинская справедливость во всей ее красе,тухленькая победа для хряков.
12:24
Exsorsist
По принципу, раз не убил, то должна быть ЖК. )))))
12:16
Xen1um
Дузер, все вопросы в секту каратистов
12:07
Дузер
Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй.А так удалили двух игроков Ростова и что?Где возгласы о несправедливости,а хрюшки?
11:58