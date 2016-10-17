Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" - "Ростов" должна быть хорошей"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина считает, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), должен получить хорошую оценку за свою работу. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Федор Кудряшов, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.

– Решение судьи по Кудряшову было верным, на сегодняшний день – это красная карточка, – цитирует "Р-Спорт" Сухину. – Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей.