11:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" - "Ростов" должна быть хорошей"

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Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. Владислав БЕЗБОРОДОВ удалил Федора Кудряшова и Сесара Наваса, а также не назначил пенальти после падения в чужой штрафной Дмитрия Комбарова.Три решения Безбородова: все по делу или?..

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина считает, что Владислав Безбородов, обслуживавший матч 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0), должен получить хорошую оценку за свою работу. В конце первого тайма прямую красную карточку получил защитник ростовчан Федор Кудряшов, а на 75-й минуте за две желтые карточки был удален Сесар Навас. После игры главный тренер "Ростова" Иван Данильянц заявил, что Безбородов устроил судейский произвол.

– Решение судьи по Кудряшову было верным, на сегодняшний день – это красная карточка, – цитирует "Р-Спорт" Сухину. – Использование шипов, прыжок, угроза здоровью футболиста. На счастье Зобнина ему не оторвали голову. По второй желтой карточке Сесара Наваса вообще вопросов нет. Я так понимаю, что оценка работы арбитра должна быть хорошей.

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http://rsport.ru/football/20161017/1110898726.html

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КОММЕНТАРИИ (9)
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hattabych

зенит-супер-чемпион суккина - подстилка розовых хряков==========как же... подстилка, в программе "Свисток" на Газпром ТВ, так Зенит вместе с Ивановым отмазывал, так отмазывал...

12:43

hattabych

Дузер Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй=============Только не надо ля-ля, в Питере в ворота Спартака два пенальти назначили и никто с этим не спорил, включая футболистов. К судейству были другие претензии, но никак не по пенальти. И суди Иванов не предвзято в течении всего матча, претензий к нему не было бы.

12:41

зенит-супер-чемпион

суккина - подстилка розовых хряков.

12:38

Astat

Как же по другому..В одной лодке плывут...

12:31

nick10011977

Дузер Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй.А так удалили двух игроков Ростова и что?Где возгласы о несправедливости,а хрюшки? 11:58 ---------------------------------- Там же где ваши возгласы когда в Питере свисток свистел в одну сторону.

12:31

Дузер

Вот она свинская справедливость во всей ее красе,тухленькая победа для хряков.

12:24

Exsorsist

По принципу, раз не убил, то должна быть ЖК. )))))

12:16

Xen1um

Дузер, все вопросы в секту каратистов

12:07

Дузер

Вот если бы у сектантов удалили двух игроков,то тут такой бы вой и визг поросячий стоял,что мама не горюй.А так удалили двух игроков Ростова и что?Где возгласы о несправедливости,а хрюшки?

11:58

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