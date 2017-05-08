Более тысячи фанатов "Спартака" празднуют чемпионство у "Открытие Арены"

Более тысячи фанатов "Спартака" у стадиона "Открытие Арены" празднуют победу команды в чемпионате России. У арены фанатов собрал капитан команды Денис Глушаков, одним из первых оказавшийся на месте событий. Позже к полузащитнику и приехавшим болельщикам присоединился вратарь красно-белых Артем Ребров.
За ходом событий наблюдают сотрудники полиции.
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Надеюсь,Москва не пострадает.
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