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Более тысячи фанатов "Спартака" празднуют чемпионство у "Открытие Арены"

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Более тысячи фанатов "Спартака" у стадиона "Открытие Арены" празднуют победу команды в чемпионате России. У арены фанатов собрал капитан команды Денис Глушаков, одним из первых оказавшийся на месте событий. Позже к полузащитнику и приехавшим болельщикам присоединился вратарь красно-белых Артем Ребров.

За ходом событий наблюдают сотрудники полиции.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

Надеюсь,Москва не пострадает.

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