Более тысячи фанатов "Спартака" празднуют чемпионство у "Открытие Арены"

Более тысячи фанатов "Спартака" у стадиона "Открытие Арены" празднуют победу команды в чемпионате России. У арены фанатов собрал капитан команды Денис Глушаков, одним из первых оказавшийся на месте событий. Позже к полузащитнику и приехавшим болельщикам присоединился вратарь красно-белых Артем Ребров.

За ходом событий наблюдают сотрудники полиции.

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