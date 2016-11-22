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Виталий Мутко: "Клубы должны вести более эффективную финансово-хозяйственную деятельность"

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Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о финансовой ситуации в "Томи" и "Луче-Энергии", передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Мониторим ситуацию, есть группа, которая занимается лицензированием, - сказал Мутко. - Лиги мониторят. Пытаемся решать вопросы до суда. Сегодня меня проинформировали по двум клубам. Ситуация непростая, связана со сложным финансовым положением регионов. Это подталкивает нас к тому, чтобы клубы вели более эффективную финансово-хозяйственную деятельность. Говорили о посещаемости матчей, привлечении ресурсов.

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