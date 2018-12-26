РФС прокомментировал информацию о расследовании ФИФА насчет турнира в Крыму

Российский футбольный союз (РФС) действительно получил запрос от Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу участия "Сокола" и "Анжи-2" в турнире в Крыму и разбирается в ситуации. Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" распространил информацию, согласно которой ФИФА в этой связи проводит расследование в отношении РФС. По данным источника, РФС грозят санкции.

– Российский футбольный союз на прошлой неделе получил запрос от ФИФА на предмет участия футбольных клубов "Сокол" (Саратов) и "Анжи-2" (Махачкала) в Открытом Зимнем Кубке Крымского футбольного союза 2017 года. На данный момент мы разбираемся в ситуации и обязательно проинформируем об этом соответствующее подразделение ФИФА. Со своей стороны можем добавить, что при проведении внутрироссийских и международных соревнований любого уровня РФС всегда придерживается всех регламентов и нормативных документов ФИФА, – сообщили в пресс-службе РФС. (Илья Андреев)