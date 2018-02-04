Антонио Кассано: "Как Буффон может завершить карьеру? У него есть все, чтобы играть до 45 лет"

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано заявил, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не должен был завершать карьеру на международном уровне. Ранее 40-летний вратарь заявлял, что уйдет из сборной, если она не отберется на чемпионат мира-2018. После этого стало известно, что Буффон хочет окончательно уйти из футбола.

– Вы видели, какие сэйвы он делал в игре с "Аталантой"? Как такой человек может завершать карьеру? У него есть все, чтобы играть еще до 45 лет, – цитирует Football Italia Кассано.