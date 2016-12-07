Мирча Луческу: "С АЗ будет играть лучший состав "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ заявил, что не намерен беречь основной состав, передает из Алкмара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Питерцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

– Будет ли играть сильнейший состав?

– В первую очередь это Лига Европы. Мы имеем ответственность перед собой, конкурентами, кто играет с нами в одной группе, – сказал Луческу. – Хотим хорошо показать себя перед публикой. Они ведь не только на АЗ придут, но и на "Зенит". Экспериментов не будет – будет играть лучший на сегодня состав. Чтобы никто не думал, что мы уже в отпуске.