21:24 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига Европы

Мирча Луческу: "С АЗ будет играть лучший состав "Зенита"

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ заявил, что не намерен беречь основной состав, передает из Алкмара спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Питерцы уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

– Будет ли играть сильнейший состав?

– В первую очередь это Лига Европы. Мы имеем ответственность перед собой, конкурентами, кто играет с нами в одной группе, – сказал Луческу. – Хотим хорошо показать себя перед публикой. Они ведь не только на АЗ придут, но и на "Зенит". Экспериментов не будет – будет играть лучший на сегодня состав. Чтобы никто не думал, что мы уже в отпуске.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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