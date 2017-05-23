Жена и дочери Гвардьолы не пострадали во время теракта на "Манчестер Арене"

Кристина Серра, супруга главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы, а также их дочери Валерия и Мария не пострадали от взрыва в концертном комплексе "Манчестер Арена", информирует Marca. Напомним, вечером в понедельник на стадионе сразу после завершения концерта Арианы Гранде, который посетили родные Гвардьолы, прогремели два взрыва. Полиция квалифицировала их как теракт. 19 человек погибли на месте.

Отметим, "Манчестер Арена" является самым крупным спортивным сооружением Великобритании закрытого типа и вмещает до 21 тысячи человек. Свои матчи здесь проводят команды Манчестера по хоккею и баскетболу. Также здесь проводятся другие спортивные мероприятия.

Взрыв в "Манчестер Арене". Подробности