"Суонси" запросил разрешение на переговоры с Коулманом

"Суонси" отправил запрос в Федерацию футбола Уэльса о разрешении на переговоры с главным тренером национальной команды Крисом Коулманом, сообщает Sky Sports. Специалист является приоритетом для клуба на пост главного тренера, который освободился после отставки Боба Брэдли. В федерации пока никак не отреагировали на это.

Ранее Коулман был игроком "Суонси". С 1987 по 1991 год он провел 160 матчей в составе команды. В тренерской карьере он работал с "Фулхэмом", "Реал Сосьедадом", "Ковентри" и греческой "Лариссой". В 2012 году возглавил сборную Уэльса и вывел команду в полуфинал Euro-2016.