Эрнандес - о "Реале" и "Манчестер Юнайтед": "У меня в футболе есть одна любовь, остальные для меня как подруги"

Нападающий "Вест Хэма" и сборной Мексики Хавьер Эрнандес отметил, что он следит за всеми своими бывшими командами. При этом свой первый клуб - "Чивас" - он назвал своей любовью.

- "Манчестер Юнайтед" был моим первым европейским клубом, с ним я выигрывал трофеи, - цитирует Mundo Deportivo Эрнандеса. - Я хочу, чтобы у них все было хорошо. То же самое могу сказать и про "Реал" с "Байером". Хочу, чтобы мои бывшие клубы побеждали. Но у меня есть только одна любовь - "Чивас". Все остальные клубы были для меня как подруги. Когда-то мы любили друг друга, но потом распрощались.