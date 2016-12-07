Алан Дзагоев: "Всерьез думал про "Челси", но хотел играть в футбол"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" признался, что очень хотел перейти в стан сегодняшнего соперника в начале карьеры. Также хавбек отметил, что в 18 лет им интересовался "Челси".

– Люди спрашивают меня: "Действительно ли я хотел перейти в "Тоттенхэм"?". Да, хотел, – цитирует Daily Mail Дзагоева. – Я был готов играть в Англии, хотел двигаться вперед. Однако ЦСКА так и не получил официального предложения. Мне нравится чемпионат Англии. И было бы здорово выступать за серьезный английский клуб. Другие мной не интересовались, правда. Хотя были слухи про "Челси".

Это было давно, мне было 18 лет, карьера только начиналась. Я всерьез думал о таком переходе, но понимал – я хочу играть в футбол. В "Челси" я был бы вечно в запасе, иногда играл бы в кубках. Я мечтал быть в основе. Думаю, было правильным решением остаться в ЦСКА.

Мне по-прежнему хочется играть в Европе. Каждый российский игрок должен выступать в серьезных чемпионатах, чтобы становиться лучше. Это единственный путь.

Встреча ЦСКА и "Тоттенхэма" состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА