Алан Дзагоев: "Всерьез думал про "Челси", но хотел играть в футбол"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" признался, что очень хотел перейти в стан сегодняшнего соперника в начале карьеры. Также хавбек отметил, что в 18 лет им интересовался "Челси".
– Люди спрашивают меня: "Действительно ли я хотел перейти в "Тоттенхэм"?". Да, хотел, – цитирует Daily Mail Дзагоева. – Я был готов играть в Англии, хотел двигаться вперед. Однако ЦСКА так и не получил официального предложения. Мне нравится чемпионат Англии. И было бы здорово выступать за серьезный английский клуб. Другие мной не интересовались, правда. Хотя были слухи про "Челси".
Это было давно, мне было 18 лет, карьера только начиналась. Я всерьез думал о таком переходе, но понимал – я хочу играть в футбол. В "Челси" я был бы вечно в запасе, иногда играл бы в кубках. Я мечтал быть в основе. Думаю, было правильным решением остаться в ЦСКА.
Мне по-прежнему хочется играть в Европе. Каждый российский игрок должен выступать в серьезных чемпионатах, чтобы становиться лучше. Это единственный путь.
Встреча ЦСКА и "Тоттенхэма" состоится сегодня, начало - в 22.45 по московскому времени.
sars882
Соленый с языка снял
17:17
Солёный
Но если знал сразу, что был бы в запасе, то ясно дело... с таким настроем только в РФПЛ... )))))
16:25
П_о_в_а_р
Я думал тут было об Анжелке Джоли... Но семья дороже.
15:43
футбол_2018
Вот рассмешил то!!!!!думал о Челси!!!
15:40
Fagot2025
О, еще один мечтатель. То один (Карпин) рассуждает про то, что мог бы стать тренером ЦСКА, но не будет. Другой вот тут в Челси собирался. А КОМУ ВЫ ТАМ НУЖНЫ???
15:34
shpasic
в Челси-то, конечно, в футбол не играют. особенно, как в "нефутбольных" странах, это точно.
15:34