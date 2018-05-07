Хореограф - об уходе Медведевой от Тутберидзе: "Думаю, Женя затаила обиду после Олимпиады"

Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, выразил мнение, что у Евгении Медведевой могла быть обида на свою наставницу. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 официально объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила золото другой воспитаннице Тутберидзе - Алине Загитовой.

- Тутберидзе в эфире Первого канала процитировала Медведеву, которая бросила следующую фразу после выступления на Олимпиаде: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?" Можно предположить, что Евгения боится конкуренции…

- Нет, нет, нет. Тут дело вообще не в этом. Может быть, у Жени есть определенная обида. Как говорится в поговорке: из грязи - в князи. Объясню. У нас девочки постарше, которые выходят выступать после юниорок, они никогда не зарабатывают таких огромных компонентов. А Алина выстрелила сразу - резко и сильно. Тут же нет вины Этери Георгиевны, что Загитовой поставили такие компоненты. В этой ситуации должны были судьи более правильно оценивать выступление, то есть оценивать в том ключе, в котором они судили остальных. Но получилось, как получилось, и Женя восприняла это на счет Этери Георгиевны и затаила на нее обиду. Я так это вижу. Хотя считаю, что Этери в этой ситуации не могла ничего сделать, потому что Алина поперла, как паровоз, и ее было не остановить. И судейская бригада сработала вот так… Ну что поделать? Да, весь мир говорит, что золото Олимпиады должно было достаться Жене, но оно досталось Алине. И никуда от этого не деться (усмехается). (Андрей СИЗЯКИН)

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