Fancy Bears: Бах заявил, что Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга

Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте выступила с очередным разоблачением в области спорта.
На этот раз ей удалось получить доступ к документам Олимпийского комитета Канады. Из них следует, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро канадский прыгун с шестом Шон Барбер сдал положительный допинг-тест на кокаин. Несмотря на это, он не был дисквалифицирован Олимпийским комитетом Канады и выступил на Играх, где занял 10-е место.
Как сообщил The Independent, Барбер объяснил наличие кокаина связью с проституткой, которая его употребляла. Олимпийский комитет Канады выслушал объяснения спортсмена и счел его невиновным, а затем пытался скрыть положительный допинг-тест. Однако эта история получила огласку.
По версии МОК, канадские чиновники, допуская спортсмена, действовали из национальных интересов, а не объективных факторов. Как отмечается, глава МОК Томас Бах посчитал, что дело Барбера – явное вмешательство государства в антидопинговые правила. Бах заявил следующее: "Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга".
Beard
spbazimut Освежите память: Канада - это такой большой штат на севере США?..............................Точно,и там ввп 42 куска баксов на душу и средняя продолжительность жизни 82 года,против 7 тысяч доляров в России со средней продолжительностью жизни в 70 лет .
22:31
sLot
У них каждый сам отвечает за себя, остальных своих не сдаст. А вот россиянка Ю. Степанова за себя отказалась отвечать и обидно было одной нести наказание, за собой потянула и остальных, а ещё за такое деньги можно получать.
19:35
staerswimmer23
inspire, и США тоже, а также Китай, Великобритания, Франция, Германия и другие страны!
17:57
inspire
Бах заявил следующее: "Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга" ============= И???
17:00
spbazimut
Освежите память: Канада - это такой большой штат на севере США?
16:52
Рюрик 09
Вот только Родченкова в Канаде нет! Поэтому ни хрена не будет. Только бла-бла и всё...
16:46