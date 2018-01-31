Fancy Bears: Бах заявил, что Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга

Хакерская группа Fancy Bears на своем официальном сайте выступила с очередным разоблачением в области спорта.

На этот раз ей удалось получить доступ к документам Олимпийского комитета Канады. Из них следует, что перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро канадский прыгун с шестом Шон Барбер сдал положительный допинг-тест на кокаин. Несмотря на это, он не был дисквалифицирован Олимпийским комитетом Канады и выступил на Играх, где занял 10-е место.

Как сообщил The Independent, Барбер объяснил наличие кокаина связью с проституткой, которая его употребляла. Олимпийский комитет Канады выслушал объяснения спортсмена и счел его невиновным, а затем пытался скрыть положительный допинг-тест. Однако эта история получила огласку.

По версии МОК, канадские чиновники, допуская спортсмена, действовали из национальных интересов, а не объективных факторов. Как отмечается, глава МОК Томас Бах посчитал, что дело Барбера – явное вмешательство государства в антидопинговые правила. Бах заявил следующее: "Канада ничем не отличается от России в плане сокрытия допинга".