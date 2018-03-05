Шакил О'Нил – о получении Брайантом "Оскара": "Я завидую"

Легендарный американский баскетболист Шакил О’Нил поздравил бывшего игрока "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара". Он отметил, что завидует Брайанту.
"Поздравляю Коби с первым "Оскаром". Это круто, брат. Горжусь тобой. Это большая честь для тебя и твоей семьи. Я завидую, ха-ха", – написал в Твиттере О'Нил.
Сегодня анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере Брайанта, стал победителем "Оскара" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты.
Оскароносный Коби. Брайант получил признание киноакадемии
Congrats to KOBE first Oscar that’s big bro #dearbasketball. Proud of you, Big honor for you and your family. I’m jealous lol– SHAQ (@SHAQ) 5 марта 2018 г.