Шакил О'Нил – о получении Брайантом "Оскара": "Я завидую"

Легендарный американский баскетболист Шакил О’Нил поздравил бывшего игрока "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара". Он отметил, что завидует Брайанту.

"Поздравляю Коби с первым "Оскаром". Это круто, брат. Горжусь тобой. Это большая честь для тебя и твоей семьи. Я завидую, ха-ха", – написал в Твиттере О'Нил.



Сегодня анимационный короткометражный фильм "Дорогой Баскетбол" (Dear Basketball), основанный на жизни и карьере Брайанта, стал победителем "Оскара" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Бывший баскетболист выступил в роли продюсера ленты.

Оскароносный Коби. Брайант получил признание киноакадемии