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Павлюченкова снялась с турнира в Дохе

24 февраля 2020, 15:51
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участие в соревнованиях Qatar Total Open, которые стартовали в Дохе. Причиной такого решения спортсменки стала травма правого бедра, сообщает Twitter WTA Insider.

В первом круге Павлюченкова должна была сыграть с Юлией Путинцевой. Таким образом, представительница Казахстана без борьбы прошла в следующий раунд.

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