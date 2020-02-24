Павлюченкова снялась с турнира в Дохе
24 февраля 2020, 15:51
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участие в соревнованиях Qatar Total Open, которые стартовали в Дохе. Причиной такого решения спортсменки стала травма правого бедра, сообщает Twitter WTA Insider.
Anastasia Pavlyuchenkova has withdrawn from Doha due to a right thigh injury.— WTA Insider (@WTA_insider) February 24, 2020
Timea Babos in as a lucky loser. #QTO2020
В первом круге Павлюченкова должна была сыграть с Юлией Путинцевой. Таким образом, представительница Казахстана без борьбы прошла в следующий раунд.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...