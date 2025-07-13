Кудерметова и Мертенс выиграли Уимблдон в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона в парном разряде. В финале российско-бельгийский дуэт обыграл представительницу Тайваня Си Сувэй и Елену Остапенко из Латвии — 3:6, 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 24 минуты. За игру Кудерметова и Мертенс 4 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц 2 эйса, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Кудерметова во второй раз в карьере сыграла в финале Уимблдона в парном разряде — в 2021 году она в дуэте с Еленой Весниной проиграла решающий матч на турнире «Большого шлема» в Лондоне Мертенс и Си Сувэй.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 8) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4) — 3:6, 6:2, 6:4