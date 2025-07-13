Теннис
13 июля, 17:31

Кудерметова и Мертенс выиграли Уимблдон в парном разряде

Камила Абдурахманова
корреспондент
Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс.
Фото Reuters

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стали чемпионками Уимблдона в парном разряде. В финале российско-бельгийский дуэт обыграл представительницу Тайваня Си Сувэй и Елену Остапенко из Латвии — 3:6, 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 24 минуты. За игру Кудерметова и Мертенс 4 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10. На счету их соперниц 2 эйса, 4 «двойные» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Кудерметова во второй раз в карьере сыграла в финале Уимблдона в парном разряде — в 2021 году она в дуэте с Еленой Весниной проиграла решающий матч на турнире «Большого шлема» в Лондоне Мертенс и Си Сувэй.

Элисе Мертенс и&nbsp;Вероника Кудерметова.Кудерметова взяла Уимблдон в паре с Мертенс. Отыгрались с 2:4 в решающем сете

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 8) — Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия, 4) — 3:6, 6:2, 6:4

Теннис
Уимблдон
Вероника Кудерметова
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • _Mike N_

    завидуй молча, валенок ! Тысячу баксов в день на шабашке заработаешь (около 60 тысяч руб) ?

    14.07.2025

  • Алехандрохорс

    Поздравления Кудре и Мертенс! Молодчина Вероника. В её случае - пара это наше всё!)

    13.07.2025

  • 678ugu

    Он не вспомнил, у него плохо с памятью. Об этом в заметке написано.

    13.07.2025

  • Bibliotekar

    А ты входишь в первую сотню электриков в Канаде?

    13.07.2025

  • Bibliotekar

    Это правда, что на электриков в Канаде иногда нападают домашние собаки, когда приходят на вызов?

    13.07.2025

  • чайник вина

    Вот молоток Мертенс , ещё вчера в Наполи зажигал , а сейчас уже Уимблдон в парном берёт , да ещё в женском. Кто бы мог подумать ......

    13.07.2025

  • Zakhary

    Победный мяч, кстати, на счету Вероники. Да и Елизавета была на высоте. Без волнительных перепадов в игре, конечно, не обошлось. Но в целом девчонки сегодня большие молодцы, буквально завоевали этот Титул, за что им огромная благодарность.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Она играла не одна.

    13.07.2025

  • Bache Gabrielsen

    Во. А то говорят некоторые олухи, Бельгия-де, "недружественная страна":))

    13.07.2025

  • Футболист Сапогов

    Это Мишка-дурачок. Не надо на него внимание обращать. Болезнь его не излечима, хотя говорят в Канаде помогают подобным.

    13.07.2025

  • fonkom

    Ну я же уже написал, что ты не любитель тенниса, а только любитель копаться в грязном белье. И ты это тут же подтвердил) Мне глубоко наплевать, с кем и когда жил Сергей. А ты на этом зациклен. Посему, извини, Дмитрий, не могу не выразиться - Микки, пошёл в жопу!

    13.07.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Вероничка молодец!

    13.07.2025

  • Forz

    Хаха, ты тоже об этом вспомнил)

    13.07.2025

  • Forz

    Молодец Вероника, вернула должое Су Вэй за прошлый финал 2021 года. Особый шарм этому придает то, что тогда Мертенс была в паре как раз с китаянкой)

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское" Что мы тут должны помнить все сочетания теннисных пар?

    13.07.2025

  • Кот-матрос

    Значит путаю.

    13.07.2025

  • fonkom

    Дебил, ни одной нормальной мысли в голове. Даже маразм не свой, а от Острова.

    13.07.2025

  • Zohr Vad

    Девушки - Вы молодцы!!! Так и крепится дружба между странами

    13.07.2025

  • инок

    Молодцы Вероника и Элисе, что выиграли женскую пару на Уимблдоне! От души поздравляю Вас с этой победой!

    13.07.2025

  • fonkom

    Микки, ну куда ты лезешь со своими вонючими высказываниями, в беседу немолодых, интеллигентных любетелей тенниса? Не грязного белья, а тенниса. Только присутствие Дмитирия мешает меня послать тебя по правильному адресу и без оглядок на цензуру. И не забывай, "элллектрик", что муж Вероники в своё время тренировал Звонарёву, в её бытность среди топов.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Лаура грозно нахмурилась и сказала, что Мертенс с Верой и близко на корте не стояла в официальных играх. Апрель-2022 тысячник в Майами... Мертенс даже с Ариной пробовала играть.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А рельсы-то как водится: у горизонта сходятся... (с)

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну, и ладно - пусть теперь хабитус свой улучшит, а то высохла, глаза не блестят... Для Ники одиночный теннис превратился в работу у станка. Командная химия - великое дело (странно, что она с Весниной не заиграла - Лена мертвую напарницу оживит).

    13.07.2025

  • vv12

    Мирре вообще не нужно в паре играть, если хочет в одиночке чего то добиться

    13.07.2025

  • fonkom

    Так оно и есть, конкеретно у Вероники)

    13.07.2025

  • vv12

    Ожидается пламенное выступланение Гашека и полыхание всевозможных кастрюх

    13.07.2025

  • Mv Mv

    загоняли Хомяка(остапенко) в концовке

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну, нарисовалась пасхальная картина: путешествуют, отдыхают, поигрывают в свое удовольствие, чашки собирают... :smile:

    13.07.2025

  • hant64

    Интересно, что из финала 2021 года сегодня играли три теннисистки, но в совершенно разных сочетаниях)).

    13.07.2025

  • fonkom

    Нет, эта шутка не отложилась в памяти)

    13.07.2025

  • Кот-матрос

    Вроде Мертенс играла раньше с Верой Звонарёвой?

    13.07.2025

  • fonkom

    За титул на пару 630тыс. Примерно, как четвертьфинал в одиночке. А так-то ей можно позавидовать -сама красивая, красивый муж, все деньги в семье, пахать тренер не заставляет, путешествуют вместе по всему миру)

    13.07.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Хоть одна приятная новость с Вимбильдана, после проигрыша Ноле и выигрыша Свиньтек.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А помнишь, у Фоменко был афоризм, где мир был заменен на мымр?

    13.07.2025

  • Кот-матрос

    Молодцы девчонки! Правда посмотреть не удалось.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    В одиночке-то потолок известен, а с Элизе можно титулы ТБШ пособирать. Деньги не те, но титулы ТБШ они всегда в цене.

    13.07.2025

  • fonkom

    Красота спасёт мир!")

    13.07.2025

  • fonkom

    Какая симпатичная пара!) Просто глаз отдыхает) Вот интересно, Мертенс кто тренирует, тоже муж? По крайней мере, это был симпатичный молодой мужчина)) Веронику с первым титулом на ТБШ (перефразируя, титул - он и в паре титул))! Да и в одиночке потихоньку поднимается в рейтинге, уже 37-ая.

    13.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Мертенс, конечно, удачливая)) И Веронике перепало. Браво, поломали зубодробительный теннис Остапенко.

    13.07.2025

    • Янник Синнер — Карлос Алькарас: трансляция финала Уимблдона онлайн

    Кудерметова: «Пока не чувствую, что я чемпионка Уимблдона в парном разряде»

