Потапова рассказала о своем физическом состоянии после полученной в Берлине травмы
Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свое восстановление после травмы, полученной на турнире в Берлине.
У спортсменки был диагностирован разрыв мышцы. Из-за повреждения она снялась с турнира в Истбурне и Уимблдона.
«Последние дни перед отлетом в Вашингтон. Нога на нагрузки реагирует хорошо, надеюсь, до конца сезона без травм», — написала Потапова в своем Telegram-канале.
«Пятисотник» в Вашингтоне пройдет с 21 по 27 июля.
