Потапова рассказала о своем физическом состоянии после полученной в Берлине травмы

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свое восстановление после травмы, полученной на турнире в Берлине.

У спортсменки был диагностирован разрыв мышцы. Из-за повреждения она снялась с турнира в Истбурне и Уимблдона.

«Последние дни перед отлетом в Вашингтон. Нога на нагрузки реагирует хорошо, надеюсь, до конца сезона без травм», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

«Пятисотник» в Вашингтоне пройдет с 21 по 27 июля.