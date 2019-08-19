Решающее очко в матче Медведев — Гоффен. Видео
19 августа 2019, 08:15
Официальный Twitter ATP опубликовал видео заключительного розыгрыша финального матча турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Давид Гоффен. Россиянин победил со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Матчбол он реализовал благодаря эйсу.
So THIS is how it feels to win your first #ATPMasters1000 ?.— ATP Tour (@ATP_Tour) August 18, 2019
Congrats, @DaniilMedwed ?
?: @TennisTV | @CincyTennis pic.twitter.com/CRMcdB6g6V
Продолжительность противостояния составила 1 час и 41 минуту. На счету россиянина 10 эйсов, тогда как у его соперника в 2 раза меньше. Гоффен допустил 7 двойных ошибок, Медведев — 1.
Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP. Для него это был третий финал кряду, в двух предыдущих он уступил.