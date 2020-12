Торнтон покинет «Давос» и вернется в Канаду

?? Thank you and goodbye!

Der Start in die @NHL-Saison r?ckt n?her, Big Joe bekam gestern Abend den «Marschbefehl» der @MapleLeafs und verl?sst in den n?chsten Stunden die ?? Richtung ??.

Uns bleibt nur THANK YOU zu sagen f?r die gemeinsame unglaubliche Zeit. F?r immer??!#HCD pic.twitter.com/i5IX0oa6BR