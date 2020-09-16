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«Надеемся, обе команды весело проводят время». «Даллас» — о серии «Тампы» против «Айлендерс»

16 сентября 2020, 11:44
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«Даллас» после выхода в финал Кубка Стэнли в Twitter пошутил над параллельной парой полуфиналистов сезона — «Тампа-Бэй» и «Айлендерс».

«Надеемся, они очень весело проводят время», — пишет пресс-служба «Далласа».

После пяти сыгранных матчей «Тампа» ведет в серии — 3-2. «Даллас» ранее в финале «Востока» обыграл «Вегас» — 4-1.

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