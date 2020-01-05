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«Монреаль» опубликовал фотографии новичков. Один из них — Ковальчук

5 января 2020, 05:15
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«Монреаль» на официальной странице в Twitter опубликовал фотографии двоих новичков. «Канадиенс» опубликовали снимки Ильи Ковальчука и Марко Сканделлы в форме команды.

Накануне Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. К тому же договор носит двусторонний характер. Если Ковальчук будет отправлен в АХЛ, то его зарплата уменьшится до 70 тысяч.

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