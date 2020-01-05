«Монреаль» на официальной странице в Twitter опубликовал фотографии двоих новичков. «Канадиенс» опубликовали снимки Ильи Ковальчука и Марко Сканделлы в форме команды.

Kovalchuk et Scandella ont pris leur portrait officiel! ?



Kovalchuk and Scandella took their official headshots!#GoHabsGo pic.twitter.com/luJgWeYXie — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 4, 2020

Накануне Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона. Зарплата игрока составит 700 тысяч долларов. К тому же договор носит двусторонний характер. Если Ковальчук будет отправлен в АХЛ, то его зарплата уменьшится до 70 тысяч.