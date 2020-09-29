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Долгожданная улыбка Никиты Кучерова. Эмоции россиянина после победы в Кубке Стэнли

29 сентября 2020, 08:25
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото twitter.com/adidashockey
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото twitter.com/adidashockey
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«Тампа-Бэй» обыграла «Даллас» со счетом 4-2 в серии и завоевала второй Кубок Стэнли в своей истории.

Российский форвард «Молний» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка и всего на один балл опередив одноклубника Брэйдена Пойнта. Впервые за долгое время болельщики увидели улыбку звезды «Тампы», который был счастлив после выигрыша трофея.

Сияющий Никита Кучеров (крайний слева) во время пресс-конференции после победы.

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