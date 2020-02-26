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Бучневич впервые после аварии тренировался с «Рейнджерс»

21:30
Павел Бучневич. Фото AFP
Павел Бучневич. Фото AFP
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Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич приступил к тренировкам после аварии. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Йорка», которая опубликовала видео с занятий в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Бучневич и Игорь Шестеркин попали в аварию в Бруклине. За рулем автомобиля был российский вратарь. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Подушки безопасности в автомобиле сработали, оба игрока были пристегнуты.

В нынешнем сезоне 24-летний Бучневич провел 61 матч и набрал 37 (14+23) очков в регулярке.

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