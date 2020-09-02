Ракитич попрощался с «Барселоной»
Полузащитник Иван Ракитич опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Барселоны». Во вторник было объявлено о переходе хорвата в «Севилью».
— Я перешел в «Барселону» шесть лет назад, — написал у себя в Twitter Ракитич. — Теперь я переворачиваю эту прекрасную страницу в моей карьере. Для меня было честью выступать в майке с цветами «Барселоны». Хочу поблагодарить всех без исключения. Семью, одноклубников, тренеров, персонал, фанатов. Скоро увидимся.
Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 года, на его счету 35 голов и 42 результативных передачи в 310 матчах за каталонскую команду.
I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) September 2, 2020