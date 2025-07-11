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11 июля 2025, 13:49

Семья игрока «Атлетико» Молины подверглась вооруженному ограблению в Буэнос-Айресе

Сергей Ярошенко

Семья защитника «Атлетико» Науэля Молины подверглась вооруженному ограблению в своем доме в Аргентине, сообщает El Confidencial.

По информации источника, 7 июня восемь вооруженных людей в капюшонах ворвались в дом тестя футболиста Клаудио Оккьюцци в Буэнос-Айресе. Они угрожали револьверами и устроили перестрелку с полицией.

Отмечается, что грабители неоднократно приставляли пистолеты к голове Оккьюцци и требовали сказать, где находятся деньги.

Трое из восьми человек были арестованы, остальным удалось скрыться с места преступления на угнанной машине.

27-летний Молина выступает в составе «Атлетико» с лета 2022 года. За это время он провел за мадридский клуб 135 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.

Защитник является чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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Футбол
ФК Атлетико
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