Источник: Месси станет обладателем «Золотого мяча»
2 декабря 2019, 01:01
Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Mirror. В социальных сетях появилось фото с результатами голосования. Согласно нему, аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка на 64 балла. Третий — нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, четвертый — лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Leaked ballon d'or standings. Only one clear winner. The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36— SuperRazzySZN???(Was SuperGabbySZN) (@BozMozHDYT) December 1, 2019
Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Победитель награды будет объявлен сегодня, 2 декабря.
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