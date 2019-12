Источник: Месси станет обладателем «Золотого мяча»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча», сообщает Mirror. В социальных сетях появилось фото с результатами голосования. Согласно нему, аргентинец опередил защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка на 64 балла. Третий — нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, четвертый — лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Leaked ballon d'or standings. Only one clear winner. The GOAT. pic.twitter.com/LnvFsoRk36