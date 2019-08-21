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Асенсио показал, как передвигается на костылях после разрыва крестообразных связок. Видео

08:24
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Нападающий «Реала» Марко Асенсио, который получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена, поделился в своем Twitter видео того, как он передвигается на костылях, а также рассказал о своем восстановлении.

— С момента операции прошло две недели, — написал Асенсио. — Шаг за шагом я восстанавливаюсь. — Спасибо за поддержку. Мы продолжаем!

23-летний испанец получил травму в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала» (2:2, пен. — 3:2), который проходил 26 июля.

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