Хавбек «Айнтрахта» Гачинович перешел в «Хоффенхайм»
13:59
Полузащитник Мият Гачинович перешел из «Айнтрахта» в «Хоффенхайм».
В сообщении пресс-службы «Хоффенхайма» говорится, что 25-летний серб подписал контракт на 4 года. Сумма сделки не разглашается.
В сезоне-2019/20 Гачинович провел за «Айнтрахт» 36 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость серба в 7 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер стал футболистом «Айнтрахта».
Welcome Mijat! ?— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) August 4, 2020
Mijat #Gacinovic moves to Kraichgau from @eintracht_eng and has signed a contract with #TSG until 30th June 2024 ??#MG2024 pic.twitter.com/Ru9aaxD12x
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