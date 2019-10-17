Баумгартлингер продлил контракт с «Байером»

Полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер продлил контракт с немецким клубом, информирует пресс-служба «фармацевтов». Новое соглашение с 31-летним австрийцем рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне Баумгартлингер провел 9 матчей за «Байер» и отметился одной голевой передачей.

Хавбек выступает за «аспириновых» с 2016 года.