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Баумгартлингер продлил контракт с «Байером»

17 октября 2019, 15:15
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Полузащитник «Байера» Юлиан Баумгартлингер продлил контракт с немецким клубом, информирует пресс-служба «фармацевтов». Новое соглашение с 31-летним австрийцем рассчитано до 2021 года.

В текущем сезоне Баумгартлингер провел 9 матчей за «Байер» и отметился одной голевой передачей.

Хавбек выступает за «аспириновых» с 2016 года.

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