«Штутгарт» отказался продавать Вольтемаде «Баварии» за 45 миллионов евро

Переход форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде в «Баварию» сорвался, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство швабов отказалось продавать 23-летнего немца за 40 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. «Штутгарт» готов расстаться с игроком за сумму не менее 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.