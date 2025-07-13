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13 июля 2025, 03:35

«Штутгарт» отказался продавать Вольтемаде «Баварии» за 45 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент

Переход форварда «Штутгарта» Ника Вольтемаде в «Баварию» сорвался, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство швабов отказалось продавать 23-летнего немца за 40 миллионов евро и 5 миллионов бонусами. «Штутгарт» готов расстаться с игроком за сумму не менее 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Вольтемаде провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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ФК Бавария
ФК Штутгарт
Ник Вольтемаде
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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