Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца. Пара поженилась в 2016 году, 19 марта 2018 года у них родился сын, а в мае этого года Иванович заявила, что ждет еще одного ребенка.
"Счастливого дня отца такому волшебному и любящему папе! В следующем году праздник будет особенным вдвойне!" - написала Иванович в Твиттере.
Happy Father’s Day to such a wonderful and loving dad💗! Next year it will be twice as special 👪👶🏼! pic.twitter.com/68HJ7ld1cw— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 16 июня 2019 г.
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