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«Я не уважаю тебя! У тебя нет характера!» Неймар ответил защитнику «Марселя»

07:25
13 сентября. Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Twitter
13 сентября. Альваро Гонсалес и Неймар. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Неймар ответил на сообщение защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса в Twitter, в котором тот доказывал, что не является расистом. Вчера в концовке французского класико произошла потасовка, в которой бразилец ударил испанца. Как потом выяснилось, сделал он это из-за расистских оскорблений.

«Ты не тот человек, который признает свою ошибку, проигрыш — это часть спорта. Сейчас оскорбления и расизм не для нашей жизни, я не согласен. Я не уважаю тебя! У тебя нет характера! Допустим, что ты говоришь, чувак... будь мужчиной! Расист!» — написал Неймар.

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