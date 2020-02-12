Рождение легенды: 17 лет назад в сборной Англии дебютировал 17-летний Уэйн Руни
Сегодня исполнилось ровно 17 лет дебютному матчу нападающего Уэйна Руни в составе сборной Англии. Футболист вышел на поле в товарищеском матче с Австралией в возрасте 17 лет и 111 дней, став самым молодым игроком в истории национальной команды. В сентябре того же года он отличился в игре с Македонией, став самым молодым автором гола сборной Англии (17 лет 317 дней).
Всего за сборную Англии Руни провел 120 матчей (второй результат после Питера Шилтона) и забил 53 мяча (рекорд), приняв участие в Евро-2004, 2012 и 2016 и ЧМ-2006, 2010 и 2014.
The start of @WayneRooney's journey with the #ThreeLions!#OnThisDay in 2003, the man who would become our all-time record goalscorer made his debut. pic.twitter.com/yq3ZfKQaVO— England (@England) February 12, 2020