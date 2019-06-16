"Когда вы возглавите "Челси"?" Шуточное гадание от Bleacher Report

Популярное издание Bleacher Report опубликовало шуточное "гадание" на должность главного тренера "Челси". Сегодня было официально объявлено об уходе Маурицио Сарри, который возглавит "Ювентус".

В Bleacher Report поиздевались над частой сменой тренеров в лондонском клубе. После того, как в 2003 году "Челси" выкупил Роман Абрамович, в команде сменилось 12 главных тренеров (не считая исполняющих обязанности). Из них только Жозе Моуринью продержался больше двух сезонов. Сарри возглавлял "Челси" с лета 2018 года.

Согласно "гаданию", месяц вашего рождения определит год в котором вы возглавите "Челси", последняя цифра на телефоне - количество месяцев работы, а процент зарядки батареи - причина, по которой вас уволят.

Среди причин увольнения: "поставить Канте в ворота", "ударить бол-боя", "вратарь проигнорирует вас, когда вы попытаетесь его заменить", "Гус Хиддинк окажется доступен", "вы откажетесь бросить курить", "фанаты вас возненавидят", "вы выиграете Лигу чемпионов, играя в дальние передачи", "подеретесь с другим тренером", "назовете судью в прямом эфире "позорищем", "потратите 100 миллионов евро на бесполезного нападающего".