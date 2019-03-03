"Фулхэм" – "Челси": Аррисабалага в стартовом составе гостей

"Фулхэм" и "Челси" объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Англии. Испанский голкипер синих Кепа Аррисабалага начнет встречу с первых минут.
Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пен.). После этого инцидента главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не включил в стартовый состав 24-летнего испанца на матч 28-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0).
Стартовый состав "Фулхэма": Рико – Одуа, Нордтвейт, Рим, Брайан, Чемберс –Макдональд, Кэйрни, Бабел, Сессеньон – Митрович.
Запасные: Фабрисио Агосто, Ле Маршан, Кристи, Сери, Замбо, Вьетто, Айите.
Стартовый состав "Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Жоржинью, Баркли – Виллиан, Игуаин, Азар.
Запасные: Кабальеро, Луиз, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Педро, Жиру.
🙌 Here is your #FFC team to face @ChelseaFC in this afternoon's SW6 derby. #FULCHE pic.twitter.com/lIgt03epyb– Fulham Football Club (@FulhamFC) 3 марта 2019 г.
Today's team to play Fulham...#FULCHE pic.twitter.com/2PIxMsmsio– Chelsea FC (@ChelseaFC) 3 марта 2019 г.