"Фулхэм" – "Челси": Аррисабалага в стартовом составе гостей

"Фулхэм" и "Челси" объявили стартовые составы на матч 29-го тура чемпионата Англии. Испанский голкипер синих Кепа Аррисабалага начнет встречу с первых минут.

Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги против "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 - по пен.). После этого инцидента главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не включил в стартовый состав 24-летнего испанца на матч 28-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (2:0).

Стартовый состав "Фулхэма": Рико – Одуа, Нордтвейт, Рим, Брайан, Чемберс –Макдональд, Кэйрни, Бабел, Сессеньон – Митрович.

Запасные: Фабрисио Агосто, Ле Маршан, Кристи, Сери, Замбо, Вьетто, Айите.

Стартовый состав "Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон – Канте, Жоржинью, Баркли – Виллиан, Игуаин, Азар.

Запасные: Кабальеро, Луиз, Ковачич, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Педро, Жиру.