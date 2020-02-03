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«Атлетико» и «Рома» — главные претенденты на Лингарда

3 февраля 2020, 16:37
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«Атлетико» и «Рома» — главные претенденты на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает ESPN. По информации источника, в случае, если 27-летний англичанин решит покинуть «МЮ», то окажется именно в одном из этих клубов. Сам футболист хотел бы остаться в Манчестере, однако не исключает, что может покинуть нынешнюю команду, чтобы попробовать вернуть лучшие кондиции в новых условиях.

В сезоне-2019/20 Лингард провел 32 матча в составе «МЮ», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает англичанина в 32 миллиона евро. Контракт полузащитника с «красными дьяволами» действует до лета 2021 года с вариантом продления еще на один год.

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