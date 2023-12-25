Стиль жизни
Есть Не болеть Тренироваться Узнавать Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Уход с мужским характером

Сегодня, 15:00

Главные секреты молодости и сияния кожи Дэвида Бекхэма

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дэвид Бекхэм
Фото Face to face, Global Look Press

Когда мы говорим о спортсменах, первое, что приходит на ум — их стальные мышцы, невероятная выносливость и выдающиеся спортивные достижения. Однако многие из них также известны своим внешним обликом и безупречным стилем. Один из таких примеров — легенда футбола и международная икона стиля Дэвид Бекхэм.

Для многих людей не секрет, что Дэвид Бекхэм уделяет особое внимание уходу за собой. Его кожа всегда безупречна.

Как ухаживать за&nbsp;кожей мужчине. 7 мифов о мужском уходе за кожей

Кремы жены

Одним из важных секретов кожи Бекхэма является его регулярная и основательная уходовая рутина. Он понимает, что коже нужно уделить время, особенно в условиях высокой активности и стрессов для организма. Бекхэм придерживается простого, но эффективного подхода.

Безусловно, домашний уход — это выработанная привычка, рутина. Дэвид Бекхэм — это прекрасный пример человека, стабильно заботящегося о себе и своем внешнем виде. Уверена, что его уход не ограничивается домашними средствами, и он посещает косметолога. А в домашнем арсенале наверняка имеет продукты для всех этапов заботы о коже: от очищения до химических пилингов.
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей

Хотя футболист признает, что всегда заботился о состоянии своей кожи, ему было сложно выбрать подходящие косметические средства. Поэтому Бэкхем просто пользовался теми продуктами, которые хранились на полке его жены, известного дизайнера и экс-солистки Spice Girls Виктории.

Дэвид и Виктория Бекхэм
Фото Face to face, Global Look Press

В интервью для Into the Gloss Дэвид признался: «Мой подход к уходу за собой всегда заключался в украденных продуктах моей жены. Я всегда знал, как хочу выглядеть. А также проводил много времени на свежем воздухе и знал, что нужно следить за состоянием своей кожи. Просто я предпочитал использовать продукты моей жены, так как знал, что у нее они самые лучшие».

На сегодняшний день футболисту 48 лет, посмотрев фото, я отметила, насколько ровная, блестящая и холеная у него кожа. Да, мы видим возрастные изменения в виде статических морщин, снижение тонуса вокруг глаз. Но это нисколько не портит спортсмена, так как сама кожа имеет хорошую отражающую способность и ровный оттенок.
Елена Анойко
Эксперт по уходу за кожей

Однако сегодня Дэвид показывает гораздо больше своих ежедневных ритуалов и считает, что говорить об уходе за собой стало уже привычным среди мужчин. Он рассказывает, что теперь пользуется множеством продуктов, включая гелевые средства, маски и скрабы.

Как мужчине ухаживать за&nbsp;кожей. Когда мужчине нужно начинать ухаживать за кожей

Пошаговый план

В том же интервью Дэвид говорит, что у него нет большого количества времени на маски для лица, как у Виктории, которая делает их до и после сна, но он старается регулярно следить за кожей, потому что это помогает выглядеть лучше и поднимает настроение.

Дэвида Бекхэм
Фото Face to face, Global Look Press

Вот несколько пунктов уходовой рутины, которыми известный футболист не пренебрегает:

  1. Важный компонент его ритуала — очищение кожи. Бекхэм пользуется мягкими очищающими средствами, которые сохраняют естественный баланс кожи и удаляют загрязнения и излишки масла.

Для ежедневного бережного очищения можно использовать гипоаллергенный гель от L'Oreal Paris.

  1. Он также не забывает о важности пользоваться качественным увлажняющим кремом, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи, ее упругость и здоровое сияние. Дэвид наносит увлажняющий крем, бальзам для губ и крем для глаз и обновляет их по мере необходимости несколько раз в течение дня.

Увлажняющий крем можно найти в той же линейке от L'oreal. Бесцветный бальзам для губ — у La Roche-Posay. А крем для кожи вокруг глаз — у Vichy.

  1. Важно отметить, что Бекхэм уделяет особое внимание защите кожи от солнечных лучей. Он всегда наносит солнцезащитный крем, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи и защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Хороший солнцезащитный крем для кожи с пигментацией и признаками старения есть в линейке Bioderma.

Его уход не занимает много времени, Дэвид не растягивает нанесение средств надолго, делая все максимально просто и быстро.

Бекхэм-старший также передает свои знания сыновьям. Он делится: «Первый раз, когда мой сын Ромео пытался побриться, я помог ему — у него только начинал расти пушок на лице, но он был очень взволнован, что папа помогает ему бриться. То же самое сделал я для Бруклина. Уверен, что и с Крузом мне придется сделать это».

Уход за&nbsp;кожей после тренировки для мужчин. Как мужчине ухаживать за кожей во время занятий спортом

erid: LdtCK6bK6

Реклама. Skin.ru

16+

Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
Суперниндзя | Финалисты | Спецвыпуск
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как зарядить энергией ум, тело и уставшую кожу: 8 советов для мужчин

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером