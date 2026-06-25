DJ MEG, PODLESNOV, S.A.Y. и другие электронные артисты выступят на VK Fest

VK Fest представил программу сцены Радио Рекорд, которая будет работать на фестивале в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Зрителей ждет насыщенная программа электронной музыки: перед публикой выступят SWANKY TUNES, DJ GROOVE, FEEL, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG и другие артисты. Среди ярких новинок этого года — дебютные выступления NERAK и основателя транс-лейбла Interplay Records ALEXANDER POPOV.

В Санкт-Петербурге сцена откроет свои двери 4 июля: в первый день гостей порадуют сетами DJ BALDIN, TURBOSH, ARIA FREDDA, BYOR, LADY WAKS и FEEL. На следующий день, 5 июля, на сцену выйдут NEJTRINO, KTO DJ ?, ZESKULLZ, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, SWANKY TUNES и DJ MEG.

Особого внимания заслуживает дебют электронной сцены Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. 11 июля зрители смогут услышать сеты SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Московская программа также обещает быть яркой. 18 июля на сцену поднимутся DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. Завершит московскую часть фестиваля 19 июля мощный набор артистов: ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES. Также поклонников электронной музыки ждет особый сюрприз: в Москве на сцене Радио Рекорд выступит секретный гость — известный электронный проект, имя которого организаторы пока держат в тайне.

Фестиваль стартовал 7 июня в Казани, далее эстафету примут Санкт-Петербург (4-5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москва (18-19 июля). Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.