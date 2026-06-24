Тренер рассказала, как избавиться от жира в области подмышек

В публикации для «Спорт-Экспресса» тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина поделилась рекомендациями о том, как грамотно проработать зону подмышек и избавиться от нежелательных складок.

По словам специалиста, наиболее эффективный результат дает сочетание разных направлений в программе тренировок. Силовые упражнения помогают поддерживать тонус мышц груди, спины, плеч и рук, кардио-нагрузки способствуют ускорению сжигания жира и повышают общую выносливость, а растяжка улучшает эластичность мышц и мобильность суставов.

Оптимальная частота занятий — 3-4 раза в неделю, при этом особое внимание в процессе тренировок следует уделять проработке верхней части тела.

Не менее важным аспектом будет контроль питания. Чтобы добиться заметного результата, необходимо обеспечить умеренный дефицит калорий и следить за достаточным потреблением белка.