Диетолог назвала напиток, который защитит от инсульта, диабета и стресса

На сайте издания Woman.ru поделились рекомендациями британского диетолога Ким Пирсон. По ее словам, такой привычный и любимый всеми напиток, как чай, может снизить давление и сахар, защитить от инсульта и диабета, снять стресс. Достаточно выпивать в день 1-2 кружки. «Связь между диабетом и чаем стала предметом многочисленных исследований в последние годы. Результаты показывают, что он снижает уровень сахара в крови и стимулирует выработку инсулина, а это означает, что он имеет двойную пользу, когда речь идет о снижении риска диабета», — подчеркнула специалист.

Как отметили на сайте издания, чай помогает снизить симптомы многих болезней и помочь в укреплении иммунитета, благодаря высокому уровню флавоноидов. Как показывают исследования, эти вещества способны также снизить риск сердечных приступов.

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