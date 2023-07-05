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Сегодня, 12:45

Диетологи предупредили, какие ингредиенты окрошки вредны

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Окрошка в чашке.
Фото Freepik/timolina

5 июля врач-диетолог Наталья Круглова в прямом эфире радио Sputnik рассказала о продуктах в составе окрошки, которые делают ее вредной. «Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, — это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника», — предупредила специалист.

Колбасу в окрошке Наталья Круглова посоветовала заменить отварной говядиной или мясом птицы, а майонез и майонезные соусы — нежирным белым йогуртом или сметаной.

Эксперт СЭ, диетолог, нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что колбасные изделия также опасны из-за обилия соли, как и соленые и консервированные овощи, которые в том числе иногда добавляют в окрошку. Это, по ее словам, может спровоцировать появление отеков и повышение артериального давления. Что касается рекомендуемых ингредиентов, среди них Ольга Деккер назвала свежие овощи, такие как огурцы, редис, лук, зелень, картофель, морковь и прочие. «Также можно добавлять яйца, квас или кислое молоко, чтобы придать супу кислый вкус. Лучше всего использовать натуральные продукты, не содержащие консервантов и других добавок», — резюмировала диетолог.

Ранее, 17 июля 2022 года, мы рассказывали, как приготовить окрошку на квасе.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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