Перекрестная аллергия: что это такое и почему возникает
Вместе с аллергологом-иммунологом разобрали, что такое перекрестная аллергия, как она проявляется и почему возникает.
Что такое перекрестная аллергия
Перекрестная аллергия — это вид аллергической реакции. Она возникает тогда, когда иммунная система организма идентифицирует белки одного вещества (например, пыльцы) и белки другого вещества (например, фруктов или овощей) как схожие. Грубо говоря — путает. Например, если у вас аллергия на фундук, у вас может появиться раздражение от киви: аллергены у этих продуктов похожие. Это явление называется кросс-реакцией.
Как проявляется перекрестная аллергия
Перекрестная аллергия может проявляться по-разному в зависимости от конкретного аллергена и индивидуальных особенностей организма. Наиболее распространенные симптомы:
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Зуд, покраснение. Могут появляться кожные высыпания, экзема или крапивница.
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Насморк, заложенность носа и чихание. Человек может испытывать аллергический насморк, кашель или чихание.
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Отек лица, горла или языка. При появлении признаков отечности нужно немедленно обратиться к врачу.
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Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Могут включать в себя тошноту, рвоту, диарею, боли в животе.
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Затрудненное дыхание и обострение астмы. У некоторых людей перекрестная аллергия может вызвать осложнения в виде одышки и приступов астмы.
Как найти причину перекрестной аллергии
Определение причины перекрестной аллергии — сложная задача. Но с помощью специальных тестов и обследований возможно выявить вещество, вызывающее реакцию. Вот несколько шагов, которые помогут найти причину перекрестной аллергии:
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Консультация аллерголога. Если у вас возникают регулярные аллергические реакции, вам следует обратиться к специалисту. Врач проведет осмотр, задаст вопросы о симптомах и возможных аллергенах.
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Аллергологические тесты. Врач может назначить специальные тесты для определения аллергенов. Эти исследования помогут выявить конкретные вещества, вызывающие реакцию.
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Ведение дневника питания. Если есть подозрение на перекрестную аллергию в пищевых продуктах, важно следить за диетой и вести журнал питания. Так вы выявите возможные связи.
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Элиминационная диета. Это поочередное исключение из рациона потенциальных аллергенов. Помогает выявить тот продукт, который вызывает перекрестную аллергию.
После выявления причины перекрестной аллергии врач назначит грамотное и эффективное лечение, направленное на снижение симптомов. Важно помнить, что самодиагностика и самолечение могут привести к ухудшению состояния. Безопаснее всего будет обращаться к специалистам.
Список аллергенов
Перекрестные аллергены есть во многих продуктах питания, растениях, пыльце, плесени и животных. Например, у человека с аллергией на пыльцу деревьев или травы может возникнуть аллергическая реакция на некоторые овощи, фрукты или орехи из-за кросс-реакции.
В таблице указаны часто встречающиеся перекрестные аллергены.
|
Пыльца
|
Фрукты
|
Овощи
|
Орехи
|
Бобовые и семена
|
Береза
|
Киви, яблоко, груша, слива, персик, нектарин, абрикос, вишня, банан, инжир, авокадо, клубника, чернослив, манго
|
Сельдерей, морковь, пастернак, петрушка, укроп, тмин, кинза, фенхель, картофель, помидоры, перец, цикорий
|
Фундук, миндаль, грецкий орех, арахис
|
Соя, пшеница, чечевица, горох, фасоль
|
Ольха
|
Яблоко, вишня, персик, груша, клубника, малина
|
Сельдерей, петрушка
|
Фундук, миндаль, грецкий орех
|
Трава
|
Инжир, дыня, апельсин, киви, арбуз
|
Помидор, картофель
|
Арахис
|
Полынь
|
Манго
|
Сельдерей, морковь
|
Амброзия
|
Банан, арбуз, дыня, медвяная роса, дыня
|
Тыква, перец, огурец, артишок, гибискус, кабачок, ромашковый чай
|
Семена подсолнечника
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Существует высокая степень кросс-реакции между ракообразными и моллюсками (например, креветками, омарами, крабами, раками).
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Примерно от 30 до 70% людей с аллергией на латекс также имеют аллергию на некоторые фрукты и орехи (банан, авокадо, киви и каштан).