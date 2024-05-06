Перекрестная аллергия: что это такое и почему возникает

Вместе с аллергологом-иммунологом разобрали, что такое перекрестная аллергия, как она проявляется и почему возникает.

Что такое перекрестная аллергия

Перекрестная аллергия — это вид аллергической реакции. Она возникает тогда, когда иммунная система организма идентифицирует белки одного вещества (например, пыльцы) и белки другого вещества (например, фруктов или овощей) как схожие. Грубо говоря — путает. Например, если у вас аллергия на фундук, у вас может появиться раздражение от киви: аллергены у этих продуктов похожие. Это явление называется кросс-реакцией.

Как проявляется перекрестная аллергия

Перекрестная аллергия может проявляться по-разному в зависимости от конкретного аллергена и индивидуальных особенностей организма. Наиболее распространенные симптомы:

Зуд, покраснение. Могут появляться кожные высыпания, экзема или крапивница. Насморк, заложенность носа и чихание. Человек может испытывать аллергический насморк, кашель или чихание. Отек лица, горла или языка. При появлении признаков отечности нужно немедленно обратиться к врачу. Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Могут включать в себя тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Затрудненное дыхание и обострение астмы. У некоторых людей перекрестная аллергия может вызвать осложнения в виде одышки и приступов астмы.

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Как найти причину перекрестной аллергии

Определение причины перекрестной аллергии — сложная задача. Но с помощью специальных тестов и обследований возможно выявить вещество, вызывающее реакцию. Вот несколько шагов, которые помогут найти причину перекрестной аллергии:

Консультация аллерголога. Если у вас возникают регулярные аллергические реакции, вам следует обратиться к специалисту. Врач проведет осмотр, задаст вопросы о симптомах и возможных аллергенах. Аллергологические тесты. Врач может назначить специальные тесты для определения аллергенов. Эти исследования помогут выявить конкретные вещества, вызывающие реакцию.

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Ведение дневника питания. Если есть подозрение на перекрестную аллергию в пищевых продуктах, важно следить за диетой и вести журнал питания. Так вы выявите возможные связи. Элиминационная диета. Это поочередное исключение из рациона потенциальных аллергенов. Помогает выявить тот продукт, который вызывает перекрестную аллергию.

После выявления причины перекрестной аллергии врач назначит грамотное и эффективное лечение, направленное на снижение симптомов. Важно помнить, что самодиагностика и самолечение могут привести к ухудшению состояния. Безопаснее всего будет обращаться к специалистам.

Список аллергенов

Перекрестные аллергены есть во многих продуктах питания, растениях, пыльце, плесени и животных. Например, у человека с аллергией на пыльцу деревьев или травы может возникнуть аллергическая реакция на некоторые овощи, фрукты или орехи из-за кросс-реакции.

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В таблице указаны часто встречающиеся перекрестные аллергены.

Пыльца Фрукты Овощи Орехи Бобовые и семена Береза Киви, яблоко, груша, слива, персик, нектарин, абрикос, вишня, банан, инжир, авокадо, клубника, чернослив, манго Сельдерей, морковь, пастернак, петрушка, укроп, тмин, кинза, фенхель, картофель, помидоры, перец, цикорий Фундук, миндаль, грецкий орех, арахис Соя, пшеница, чечевица, горох, фасоль Ольха Яблоко, вишня, персик, груша, клубника, малина Сельдерей, петрушка Фундук, миндаль, грецкий орех Трава Инжир, дыня, апельсин, киви, арбуз Помидор, картофель Арахис Полынь Манго Сельдерей, морковь Амброзия Банан, арбуз, дыня, медвяная роса, дыня Тыква, перец, огурец, артишок, гибискус, кабачок, ромашковый чай Семена подсолнечника