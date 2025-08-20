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Ведьмина доска фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

20 августа 2025, 08:30

0 мин.

Хоррор «Ведьмина доска» выйдет в российский прокат 28 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ведьмина доска», реж. Чак Рассел, Gala Film, A-Nation Media
Фото Кадр из фильма «Ведьмина доска», реж. Чак Рассел, Gala Film, A-Nation Media

28 августа в российских кинотеатрах стартуют показы хоррора Чака Рассела («Царь скорпионов», «Грань») «Ведьмина доска». По сюжету старинная спиритическая доска пробуждает в Эмили одержимость духом Королевы ведьм.

Кто снялся в фильме «Ведьмина доска»

В картине снялись Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон, Чарли Тахэн, Антония Деспла, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Давид Ла Эй и Виктория Ленхард.

Трейлер фильма «Ведьмина доска»

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