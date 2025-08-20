Хоррор «Ведьмина доска» выйдет в российский прокат 28 августа

28 августа в российских кинотеатрах стартуют показы хоррора Чака Рассела («Царь скорпионов», «Грань») «Ведьмина доска». По сюжету старинная спиритическая доска пробуждает в Эмили одержимость духом Королевы ведьм.

Кто снялся в фильме «Ведьмина доска»

В картине снялись Мэдисон Айсмен, Аарон Домингес, Мелани Джарнсон, Чарли Тахэн, Антония Деспла, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Давид Ла Эй и Виктория Ленхард.