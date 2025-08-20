Вышел первый тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Действие постапокалиптического проекта по одноименной серии видеоигр разворачивается в 2296 году. После ядерной войны прошло более чем 200 лет, люди адаптировались к новой реальности.

В центре сюжета сериала «Фоллаут» — Люси (Элла Пернелл), покидающая свое убежище ради спасения похищенного рейдерами отца.

Кто снялся в сериале «Фоллаут»

В проекте снялись Элла Пернелл, Аарон Мотен, Уолтон Гоггинс, Мойзес Ариас, Лир Лири, Кселиа Мендес-Джонс, Лесли Аггамс, Джонни Пембертон и Зак Черри.

Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фоллаут»

Премьера второго сезона сериала «Фоллаут» пройдет 17 декабря.