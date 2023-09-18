София Коппола объяснила разницу в возрасте между Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон в «Трудностях перевода»

В интервью журналу Rolling Stone София Коппола рассказала о своей картине 2003 года «Трудности перевода». Главные роли в ней сыграли Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон. На момент создания фильма Мюррею было 52 года, а Йоханссон 17 лет.

По сюжету между персонажами завязываются отношения, и сейчас подобная динамика не вполне вписывается в дух времени. София Коппола объяснила, что на момент съемок была ближе к возрасту Скарлетт Йоханссон, поэтому не думала о разнице в возрасте между главными героями: «Частично идея фильма была в том, что показать историю людей, которые не могут быть вместе, потому что находятся на разных этапах жизни».

Недавно Коппола выпустила картину «Присцилла», премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. Кинопрокатная компания Capella Film выпустит фильм в России.