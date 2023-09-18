Режиссер «Аквамена и потерянного царства» рассказал, почему Уиллем Дефо не появится в сиквеле

В интервью Entertainment Weekly режиссер «Аквамена и потерянного царства» Джеймс Ван рассказал, что Уиллем Дефо не появится в сиквеле долгожданной DC-премьеры.

В картине 2018 года актер сыграл Нуидиса Вулко, главного советника трона Атлантиды и тайного наставника Аквамена.

По словам Вана, причина отсутствия Дефо в грядущем фильме отчасти связана с рабочим графиком актера: «Но это позволило мне расширить роль Атланны (королеву Атлантиды сыграла Николь Кидман, — прим.). В конечном счете она становится советником Артура. Поскольку он не из этого мира, Атланна помогает Артуру лучше понять, как все устроено».

Главные роли в «Аквамене 2» сыграли Джейсон Момоа, Николь Кидман, Патрик Уилсон, Темуэра Моррисон, Яхья Абдул-Матин II и Эмбер Херд.

Премьера картины запланирована на 14 декабря.