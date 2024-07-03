Вышло превью 6 эпизода 4 сезона «Пацанов»

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Prime Video Singapore опубликовал превью шестого эпизода четвертого сезона сериала «Пацаны». Новая серия супергеройского шоу получила название «Грязный бизнес». Сценарий эпизода написал Анслем Ричардсон.

В предыдущей серии «Остерегайся бармаглота, сын мой» группировка мстителей столкнулась с нестандартной угрозой, а cупергерои продвигали свои новые проекты на фестивале VCU (Кинематографическая вселенная Vought).

Шестой эпизод 4 сезона «Пацанов» выйдет 4 июля.