Вышло превью 6 эпизода 4 сезона «Пацанов»
Prime Video Singapore опубликовал превью шестого эпизода четвертого сезона сериала «Пацаны». Новая серия супергеройского шоу получила название «Грязный бизнес». Сценарий эпизода написал Анслем Ричардсон.
В предыдущей серии «Остерегайся бармаглота, сын мой» группировка мстителей столкнулась с нестандартной угрозой, а cупергерои продвигали свои новые проекты на фестивале VCU (Кинематографическая вселенная Vought).
Шестой эпизод 4 сезона «Пацанов» выйдет 4 июля.
Последние новости
2 июл 20:25
2 июл 14:45
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже