«Пацаны» могли стать кинотрилогией Адама Маккея

В интервью журналу Rolling Stone один из создателей комиксов «Пацаны» Дэрик Робертсон рассказал, что в 2008 году оскароносный режиссер Адам Маккей («Не смотрите наверх», «Игра на понижение») был заинтересован в создании кинотрилогии по мотивам этой супергеройской истории. Он написал сценарий первого фильма, но Голливуд к такому был не готов.

«Пацаны» были адаптированы гораздо позже, в 2019 году — и в другом формате. Эрик Крипке («Сверхъестественное») создал сериал для стриминговой платформы Amazon Prime Video. В проекте запланировано пять сезонов, на данный момент идет четвертый.

«Я бы не стал менять то, как все в итоге получилось, ведь шоу потрясающее, но он (Маккей) делал по-настоящему крутые вещи. Просто это произошло в 2008-м, а не в 2018 году», — рассказал Дэрик Робертсон.

К слову, киновселенная Marvel берет старт в том же 2008 году. Рискнув с выпуском «Железного человека», студия изменила направление киноиндустрии на многие годы.

Пятый эпизод четвертого сезона «Пацанов» выйдет 27 июня.