Спортивная программа ПМЭФ-2026 объединит звезд хоккея, футбола и новые зрелищные форматы
Сегодня, 16:45

2 мин.

Анна Зуева
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Фото Фотобанк Росконгресс, Артем Пряхин

Организаторы Петербургского международного экономического форума представили программу Спортивных игр ПМЭФ-2026, которая включит более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В этом году участников и гостей форума ждут новые форматы соревнований, встречи с известными спортсменами и масштабные спортивные события.

Впервые в мероприятиях ПМЭФ примут участие легенда мирового хоккея Игорь Ларионов, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев и футболист сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Одной из главных новинок станет Петровский гребной марафон, который впервые пройдет под эгидой форума. В соревнованиях ожидается участие более 5000 человек. Центральным событием марафона станет шоу-заезд на лодках-драконах у Петропавловской крепости. На старт выйдут команды ПМЭФ, СМИ и «Звездный дракон», в состав которого войдут олимпийские чемпионы по гребле, волейболу, фехтованию, гандболу и борьбе, а также мастер спорта и фитнес-тренер Олег Виллард.

Еще одним дебютом спортивной программы станет турнир по кулачным боям Top Dog 42 на «СКА Арене». В рамках вечера запланированы 15 поединков, включая четыре титульных боя в разных весовых категориях.

Кроме того, 4 июня футболист Константин Тюкавин проведет разминку для участников традиционного забега «Борись и побеждай», после чего выйдет на старт дистанции вместе с участниками форума и жителями Санкт-Петербурга. В этом году ожидается, что в забеге примут участие более 2000 человек.

На основной площадке форума будут работать стенды Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики, Общероссийской федерации спорта глухих, а также спортивной платформы Фонда Росконгресс.

Международная велогонка «Золото Ладоги» завершилась победой Артемия Хомякова

